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Bursa'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 09:55, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 09:56
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Bursa'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Ahmet Karakaş idaresindeki 16 ADA 546 plakalı motosiklet, Dikkaldırım Mahallesi Mudanya Caddesi'nde refüje çarptı.

Yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki sürücü, bariyerlerin arasına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından ceset, Çekirge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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