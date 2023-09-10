Türk kullanıcılar SUV otomobili sevdi

Erdoğan: Denizlerimiz mülteci mezarlığı oldu
Erdoğan: Denizlerimiz mülteci mezarlığı oldu
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Okullar büyük değişimle açılıyor
Okullar büyük değişimle açılıyor
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullar pazartesi günü açılıyor
Okullar pazartesi günü açılıyor
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
TL yabancı radarına girdi
TL yabancı radarına girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türk kullanıcılar SUV otomobili sevdi

Türkiye otomobil pazarında bu yılın ocak-ağustos döneminde SUV (Sport Utility Vehicle) gövde tipli otomobil satışları 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 97,85 artarken, SUV'un satışlardan aldığı pay da yüzde 49,3'e yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 11:17, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 12:26
Yazdır
Türk kullanıcılar SUV otomobili sevdi

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV otomobiller, sürüş koşulları bakımından zengin bir yelpaze sunuyor.

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafından da sıklıkla tercih ediliyor.

SUV otomobillerin, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geliyor. Özellikle yerden yüksek ve "kaslı" otomobilseverlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nden (ODMD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil pazarında ocak-ağustos döneminde en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,3 pay ve 287 bin 343 satışla SUV gövde tipli otomobiller oldu.

Böylece otomotiv pazarında satılan neredeyse her iki araçtan biri SUV olarak kayıtlara geçti.

- Sedan otomobiller satışlarda ikinci sırada

SUV otomobilleri, yüzde 27,3 pay ve 159 bin 105 adet satışla sedan ve yüzde 21,1 pay, 123 bin 34 adet satışla hatchback otomobiller takip etti.

Diğer yüzde 2,3'lük satışlar ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

- SUV otomobil satışları yüzde 97,85 arttı

Ocak-Ağustos 2022'ye göre, bu yılın ocak-ağustos döneminde, sedan otomobillerin payı yüzde 36,9'dan 27,3'e gerilerken, SUV'un payı yüzde 40,2'den yüzde 49,3'e ve hatchback gövde tipli otomobillerin payı da yüzde 20,8'den yüzde 21,1'e çıktı.

Söz konusu dönemde SUV otomobil satışları yüzde 97,85, sedan otomobil satışları yüzde 21 ve hatchback otomobil satışları da yüzde 72,87 artış kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz