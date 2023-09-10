Nişanda şarkı kavgası: Damadı dövdüler
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde nişanda çıkan kavgada darbedilen damat hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 11:27, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 11:28
Kocaeli'nin Dilovası ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'ndeki düğün salonunda yapılan nişan töreninde davetliler arasında çalınan şarkı konusunda tartışma çıktı.
İki grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle damat Murat T. ile bazı davetliler darbedildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başına darbe alan damat Murat T. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.