Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu

CHP'nin 100'üncü yılını kutlamak isteyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

EOKA'lı militanların fotoğrafını kullandı

100'üncü yıl videosunda Türk askerlerini kullanmak isteyen Kılıçdaroğlu videodaki bir sahnede Kıbrıs Savaşı'ndaki Türk mücahitler diyerek kullanılan fotoğrafta, o dönem Türk bayrağını ele geçiren EOKA'lıların fotoğrafını kullanıldı.

Paylaşımın ardından EOKA'nın 20 Aralık 1963 Kıbrıs Türklerine karşı başlattığı silahlı saldırıda toplam 363 Kıbrıslı Türk'ün hayatını kaybettiği hatırlandı.

Öte yandan olaylarda başlangıçta 30 Türk Köyü saldırılara maruz kalırken toplamda ise 103 köye saldırılar düzenlendi.

Türk bayrağını ele geçirdikleri ana da yer verildi

Bahsi geçen fotoğrafta ise çetecilerin bir Türk istihkamını ve Türk bayrağını ele geçirdikten sonra poz verdikleri görüldü.

Fotoğrafın ise Kıbrıs Harekatı'nın başladığı 1974 yılında değil, Nisan 1964'te çekildiği öğrenildi.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Sosyal medyada EOKA'lıları olduğunu gören vatandaşlar ise paylaşıma büyük tepki gösterdi.

Bir diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun ise paylaştığı videoyu hala kaldırmadığı görüldü.