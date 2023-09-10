Çocukların temiz ortamda eğitim alması için öğretmen ve veliler kolları sıvadı

Erdoğan: Denizlerimiz mülteci mezarlığı oldu
Erdoğan: Denizlerimiz mülteci mezarlığı oldu
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Okullar büyük değişimle açılıyor
Okullar büyük değişimle açılıyor
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullar pazartesi günü açılıyor
Okullar pazartesi günü açılıyor
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Emeklilere çifte maaş: Ek gelir sağlayacak, aylıkta kesinti olmayacak
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Yargıtay'dan boşanma davasında dikkat çeken karar: O mesajlar delil sayılmadı
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
Meclis'in ilk mesaisi torba kanun olacak
TL yabancı radarına girdi
TL yabancı radarına girdi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Teknik öğretmenlere 75 puan şartı getirildi
Ana sayfaHaberler Eğitim

Çocukların temiz ortamda eğitim alması için öğretmen ve veliler kolları sıvadı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Küçükkadı Mahallesi'ndeki okul; öğretmen ve veli dayanışmasıyla yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 12:06, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 12:08
Yazdır
Çocukların temiz ortamda eğitim alması için öğretmen ve veliler kolları sıvadı

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Küçükkadı Mahallesi'nde, 280 öğrencisi bulunan Küçükkadı İlkokulu ve Ortaokulu'nda görevli 13 öğretmen ve 3 idareci, öğrencilerin yeni dönemde güzel, temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmesini sağlamak amacıyla çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kolları sıvayan öğretmenler, velilerin de desteğiyle yaklaşık 15 gün süren çalışmayla okulda küçük tamir işlerini yaptı; okulun içini, dışını, bahçesini, sıra ve masalarını boyadı.

Okul Müdürü Muzaffer Erdem, AA muhabirine, öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılında hijyenik ortamda öğrenim görmeleri için köy sakinleriyle okulun eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını söyledi.

Erdem, "Bakanlığımızın gönderdiği ödenek, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla malzeme ve boyalarımızı alarak okulumuzu, içini, dışını, bahçesini ve duvarlarını boyayarak öğrencilerimiz için hazır hale getirdik. Çalışmaya, muhtar, köydeki vatandaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız gönüllü olarak katkı sundu. Yarın öğrencilerimiz okula geldikleri zaman hijyenik ve temiz bir ortamda onları karşılayacağız ve kucaklayacağız." dedi.

- "Bizim de emeğimiz olsun istedik"

Beden eğitimi öğretmeni Filiz Ateş ise 11 yıldır okulda görev yaptığını söyledi.

Ateş, "Burası da çocuklarımızın ikinci yuvası. En güzel şekilde çocuklar için okulu hazırlıyoruz. Bizim de emeğimiz olsun istedik." diye konuştu.

Herkesin gönüllü olarak fedakarca çalıştığını belirten Ateş, "Çalışmayı çok büyük bir zevkle yapıyoruz. Elimizden geleni de yapmaya devam edeceğiz. Yarın çocuklar güzel, temiz ve hijyenik bir ortamda eğitim öğretime başlayacak." ifadelerini kullandı.

- "Köylüler de ellerinden geldiğince yardımcı oluyor"

Muhtar Mirhat Çevikli ise gönüllü olarak öğretmenlere yardımcı olmak için okulda çalıştıklarını söyledi.

Eğitim için okula destek verdiklerini dile getiren Çevikli, "Köylüler de ellerinden geldiğince yardımcı oluyor. Bu çalışma çocuklarımız için yapılıyor. Çocuklarımız burada okuyor." dedi.

Bu Habere Tepkiniz