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Üniversite, yemeğe yüzde bin 400 zam yaptı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) yemekhanesinde 1 TL olan yemek ücreti, 14 kat artırılarak, 15 TL'ye çıkarıldı. Öğrenciler sosyal medyadan, "Taş mı yiyelim" diyerek rektöre tepki gösterdi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 12:19, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 12:20
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Üniversite, yemeğe yüzde bin 400 zam yaptı

Sözcü'den Ahmet Kaya'nın haberine göre; GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, geçtiğimiz yıl, "Üniversitemiz merkez yemekhanesinde yemek ücretlerini 1 TL'ye düşürdük. Yeni açmış olduğumuz genç ofisimizde çay-simit öğrencilerimize bedava. Her şey sizler için" sözleriyle öğrencilere müjde vermişti.

Ancak, 1 TL'ye satılan yemeklerin kalitesizliği, içinden de böcek, taş gibi cisimler çıkması üzerine öğrenciler sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

Bunun üzerine Rektör Özaydın, yemekhanede onlarla yemek yiyip sorunun çözüleceği sözünü verdi. Yemek sırasında rektörün porselen tabak, öğrencilerin ise tabldot kaplarında yemek yemeleri de eleştiri konusu oldu.

Ancak, yemeklerin kalite sorunu giderilmezken, bedava simit-çay dağıtımı da kısa bir süre sonra sona erdi ve 'müjde' lafta kaldı.

YÜZDE 1400 ZAM

Geçtiğimiz günlerde ise öğrencileri şoke eden bir gelişme daha yaşandı. Üniversite yemekhanesinin girişine "Öğrenci kartları turnikelerden geçerken 11 Eylül 2023 tarihinden itibaren günlük ilk okuma öğrenci yemek fiyatı 15.00 TL, 2. okuma misafir fiyatı olan 60 TL düşecektir" duyurusu asıldı.

Öğrenciler, duyurunun gerçek anlamının 1 TL olan yemek ücretinin 14 kat, yani yüzde bin 400 artarak 15 TL yapılması olduğunu belirterek sosyal medya hesabından bu astronomik artışa tepki gösterdi.

"BİRAZ İNSAF YA"

Öğrencilerden sosyal medya hesabından, "Önce şov yapıp yemeği 3 TL'den 1 TL'ye düşürdünüz. Fiyatı düşünce yemek yiyemez olduk, kalitesi düşmüştü. Şimdi ise fiyatın 15 kat artması. Biraz insaf ya. Öğrenciler taş mı yesin hocam? Ayrıca, çay-simit bedavaydı, onu söylemiyoruz bile hoca" paylaşımıyla tepkilerini dile getirdi.

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