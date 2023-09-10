Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti

Olay, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Yüzde 52 epilepsi hastası olan Soner K., rahatsızlığı nedeniyle rapor almak için hastanenin acil servis bölümüne gitti. Kayıt yaptıran Soner K., rahatsızlığından dolayı önceliğin kendisinde olduğunu belirterek, doktor Merve B.'nin yanına gitti.



İddiaya göre doktor Merve B., Soner K.'ye dışarı çıkması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Soner K., doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar hakediyorsunuz dayağı" diye konuştu.



Bu sözler üzerine doktor Merve B. odasından çıkarak, Soner K.'ye, "Sana diyorum kim dayağı hak ediyor? Nefes alamıyorum. Gel döv. Hadi vursana" diyerek tepki gösterdi. O sırada hastanede bulunan polis memuru duruma müdahale etti. Soner K., koridorda sıranın kendisine gelmesini bekledi. Merve B.'nin, Soner K.'ye "Git buradan" demesi üzerine bu kez tartışma yeniden başladı. Soner K., "Sen kimsin?" diyerek cevap verdi ve odaya girerek iddiaya göre, doktorun üzerine yürümeye çalıştı. Hastanenin güvenlik görevlileri ise, olaya müdahale ederek Soner K.'yi acil servisten çıkardı ardından da başka bir odaya aldı



İFADESİNDE "SİNİRLENDİM" DEDİ

Yaşananlardan sonra Soner K., polis merkezine giderek, Merve B.'den şikayetçi oldu. Olaya ait kamera görüntüleri incelediğinde müşteki Soner K., şüpheli sıfatıyla mahkemeye çıktı. Soner K., mahkemede verdiği ifadesinde, epilepsi hastası olduğu için hastanede önceliği olduğunu, doktorun 'Dışarı çık' demesi üzerine sinirlenerek, "Sizi boşuna dövmüyorlar" dediğini, doktora yönelik tehdit edici söz kullanmadığını söyledi.



SAVCI KARARA İTİRAZ ETTİ



"Kadına karşı tehdit" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Soner K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz eden savcı, Soner K.'nin tutuklu yargılanmasını talep etti

