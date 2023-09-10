Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.