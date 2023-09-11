Kaldırım taşıyla tartıştıkları kızın dişlerini kıran 2 şüpheli tutuklandı
Sultangazi'de, tartıştıkları kız öğrenciye taş atarak yaralanmasına neden olan 2 şüpheli, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 15:44, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 16:04
Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül'de, tartıştıkları lise öğrencisi M.N.K'ye taş atarak dişinin kırılmasına neden olan O.A.A. ve Y.A, yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.