Genç mimarın şüpheli ölümü

Cenazede kesici veya delici alet ile ateşli silah izi bulunmazken, kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak.

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