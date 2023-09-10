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Ekmeğin fiyatı 2,5 lira indi vatandaşlar akın etti

Mersin'in Mut ilçesinde 7.5 liraya yükseltilen ekmek fiyatlarına bazı fırın işletmeleri uyarken, bazıları ise artışı kabul etmeyerek 210 gram ekmeği 5 liradan satmaya devam etti. Ekmeğin 5 liradan satıldığı fırınlar, vatandaş akınına uğruyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 23:21, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 23:23
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Ekmeğin fiyatı 2,5 lira indi vatandaşlar akın etti

Mut'ta 7.5 liraya yükseltilen ekmek fiyatlarına bazı fırın işletmeleri uyarken, bazıları ise artışı kabul etmeyerek 210 gram ekmeği 5 liradan satmaya devam etti. Ekmeği 5 liradan satan fırınların önünde sıra bekleyen vatandaşlar, bazen kuyruklar oluşturdu. Sırada bekleyen vatandaşlar, bir ekmekte 2.50 lira fark olduğunu belirterek, bu rakamın günlük 10 ekmek alındığı düşünüldüğünde önemli olduğunu ifade ettiler. Havva Yıldız adlı vatandaş, "Ekmek şu hayat şartlarında en büyük ihtiyaç. Ekmeğe zam yapmayan fırınların vatandaşın yanında olması gerçekten bizi sevindiriyor" dedi.

"Gücümüz yettiği sürece ekmeğe zam yapmayacağız"

"Maliyetlere göğüs gerecek gücümüz var" diyerek ekmek fiyatına zam yapmadıklarını kaydeden fırıncı Lütfi Özdemir ise, "Vatandaşlar ucuz ekmek alabilmek için uzun süre kuyrukta bekliyor. İmkan olsa da bu insanları kuyrukta bekletmesek. Gücümüz yettiği sürece ekmeğe zam yapmayacağız. Ekmek alımında sayı sınırı yok, istedikleri kadar ekmek alabilirler" ifadelerini kullandı.

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