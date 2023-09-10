Bahçeden avokado çalan zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 15:18, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 15:22
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Oba Mahallesi'ndeki avokado bahçesinden farklı tarihlerde 350 avokado çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgede inceleme yapan ekipler, kimliğini belirlediği A.K'yi (24) aynı mahallede çaldığı bir kısım avokadoyla yakaladı.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, zanlının, avokado toplama anı bahçedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.