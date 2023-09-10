Kavga ettiği arkadaşları tarafından araçtan atıldı: 3 gözaltı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde dün akşam saatlerinde iddiaya göre; D.E., otomobilde birlikte alkol aldığı arkadaşlarına küfür etmeye başladı.

Bunun üzerine arkadaşları O.E., A.K. ve E.Ç., D.E.'yi otomobilde döverek dışarı attı.

Yaralanan D.E., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

D.E., aşırı alkolün etkisiyle arkadaşları ile küfürleştiğini, bu nedenle kavga çıktığını ve E.Ç.'nin kendisini dövüp, aracın arka koltuğundan dışarıya attığını söyledi.

3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.