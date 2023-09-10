Kırtasiyelerde alışveriş hareketliliği

İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ders zili yarın sabah çalacak. Okulların başlamasına bir gün kala, malzeme eksiklerini tamamlamak isteyen veli ve öğrencilerin kırtasiyelerdeki alışveriş hareketliliği sürüyor. Alışverişi son güne bırakanlar, hazırladıkları listelerle kırtasiyelere gelerek, rafları süsleyen rengarenk ürünlerden, bütçelerine uygun olanları belirleyerek alıyor.

KALİTELİ ÜRÜNLER ALMAMIZ İSTENDİ

Okul alışverişinin bir kısmını son güne bırakan veli Yasemin Aydın, "Bayağı kalabalık bir listemiz var, çoğunu tamamladık onları halletmeye çalışıyoruz. Öğretmenimiz çocukların sağlığı için kaliteli ürünler almamızı istedi. Fiyatlar tabi pahalı ama ne değil ki. Çocuğumun okul öncesi eğitimde ilk senesi. Fakat, okul öncesi de olsa kalabalık bir malzeme listesi veriyorlar" dedi.

MEMLEKETTEYDİK YETİŞEMEDİK

Veli Ahu Büyükünaldı, "Son güne bıraktık, öyle oldu. Kırtasiye için öğretmen liste verdi şimdi onları aldık. Çocuğum birinci sınıfa başlayacak. Dört yaşından itibaren anaokuluna gidiyordu. Ben de öğretmenim, ilk defa veli oluyorum, aşırı heyecanlıyım. Dedi. Veli Şengül Akar, "Memleketteydik, yetişemedik o yüzden bugüne kaldık. Bugün sadece çantasını aldık. Diğer eşyalarını Pazartesi alacağız" dedi.