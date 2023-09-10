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Tanrıkulu'nun sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: TSK göz bebeğimizdir

Kılıçdaroğlu, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun tv100'deki açıklamaları hakkında, "Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir" diye konuştu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 17:34, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 17:36
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Tanrıkulu'nun sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: TSK göz bebeğimizdir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında, CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı açılışına katıldı.

SEZGİN TANRIKULU'NUN AÇIKLAMALARI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerine de değinen CHP lideri, ''Konuyla ilgili açıklamayı parti sözcümüz yaptı. TSK bizim göz bebeğimizdir.'' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Sezgin Tanrıkulu'nun TSK ile ilgili sözlerinin kabul edilemeyeceğini ve konunun parti organlarında görüşüleceğini belirtmişti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçlarından soruşturma açılmıştı.

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