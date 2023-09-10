6 yaşındaki Kerem inşaat havuzunda ölü bulundu; 1 gözaltı

Olay, dün Çakırbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın su dolu havuz tabanında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Havuzdan çıkarılan çocuğun öldüğü belirlendi.

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