Diyarbakır'da zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı

İlk müdahalenin ardından, ağır yaralanan İ.H. ile diğer 3 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazada, kurtarıcının sürücüsü ile İ.H, M.H. ve bir yaşındaki M.H. yaralandı.

Diyarbakır'da A.D. yönetimindeki şehirlerarası sefer yapan otobüs, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun Pirinçlik mevkisinde, F.H. idaresindeki kurtarıcı ve Ö.K.'nin kullandığı kamyon ile çarpıştı.

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