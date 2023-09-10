Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Türk öğrenciler madalyalarla döndü
Türk öğrenciler madalyalarla döndü
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
Erdoğan: Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptık
Erdoğan: Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptık
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullar pazartesi günü açılıyor
Okullar pazartesi günü açılıyor
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Bakanlığın fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirleri piyasayı rahatlattı
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Maaş zamları için yeni sistem geliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi

Antalya'nın tarihi semti Kaleiçi'nde turunçgil uzun antenli böceğinin çürümesine neden olduğu belirlenen 10 metrelik çınar ağacı, gövdesinden bölünüp devrildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 19:00, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 19:03
Yazdır
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi'nde yer alan Kılınçaslan Mahallesi Seferoğlu Sokak'ta meydana geldi.

Sultan Alaaddin Camisi'nin yanındaki 10 metre yüksekliğindeki çınar ağacı gövdesinden bölünüp, devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle park halindeki bir otomobil, kısmen zarar gördü.

İhbarla bölgeye ekipler, gönderildi. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yolu kapatan ağacı kesip, topladıktan sonra trafiğe açtı.

Turunçgil uzun antenli böceğinin zarar verdiği, içten içe tamamen çürüyen ve yıkılma tehlikesi bulunan ağacın kesimi için Muratpaşa Belediyesi'nce işlem başlatılmıştı.

Muratpaşa ilçesindeki bazı ağaçlarda küçük delikleri fark edenler, ağaçların kurşunlandığı düşünüp, Muratpaşa Belediyesi'ne başvuru yapmıştı. İnceleme sonucunda deliklerin kurşun olmadığı anlaşılmış, bir tür zararlı olan turunçgil uzun antenli böceğinin ağaçlara zarar verdiği belirlenmişti.

İSTANBUL VE ANTALYA'DA TESPİT EDİLDİ

Anavatanı Çin olan turunçgil uzun antenli böceği, Türkiye'de ilk defa 2012 yılında İstanbul'da, 2016 yılında ise Antalya'da tespit edildi.

Özellikle Çin ve Hollanda'dan gelen çiçek ve bitkilerde yumurta halinde geldiği tahmin edilen böcek türü, Türkiye'nin birçok yerinde görülebiliyor.

Ağaç kabuğuna bırakılan yumurtalar daha sonra larvaya dönüşüp, ağaç içerisinde gelişiyor. Ağacın içinde tüneller açarak, ilerleyen bu böceğin yetişkinleri de dışarı çıkmak için ağaçta kurşun izine benzer delikler açıyor.

Bu Habere Tepkiniz