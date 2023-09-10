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Ankara'da kadın cinayeti: Eşini ve baldızını öldürüp intihar etti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile baldızını sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Kadının boşanma aşamasındaki eşi için bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak bu sürenin sona erdiği öğrenildi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 20:05, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 22:18
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Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tütüncü dükkanı işleten Hüseyin Yüksel (43), boşanma aşamasındaki eşi Emine Yüksel (40) ve baldızı Çiğdem Demir (37) ile Kayı Mahallesi'ndeki Ankara Bulvarı üzerinde karşılaştı.

Yüksel çifti, sokak ortasında tartışmaya başladı. Bunun üzerine Hüseyin Yüksel, eşi Emine ve baldızı Çiğdem Demir'i tabancayla başından vurarak öldürdü. Yüksel, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Emine Yüksel'in 3, Çiğdem Demir'in ise 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede incelemede bulundu. Olayda ölenlerin cenazeleri Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, Emine Yüksel'in boşanma aşamasındaki eşi için bir süre önce uzaklaştırma kararı aldığı ancak bu sürenin sona erdiği belirtildi.

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