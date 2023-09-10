Adıyaman'da badem hasadı başladı

1 milyonluk soru ve cevabı
1 milyonluk soru ve cevabı
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
Okullar yarın açılıyor
Okullar yarın açılıyor
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Türk öğrenciler madalyalarla döndü
Türk öğrenciler madalyalarla döndü
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
Okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak
Erdoğan: Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptık
Erdoğan: Biden ile ayaküstü bir konuşma yaptık
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Doktora 'Sizi boşuna dövmüyorlar' dedi; savcı tutuklama talep etti
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Kılıçdaroğlu'ndan skandal 100. yıl paylaşımı: Türk askeri yerine EOKA'yı koydu
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
Bakan Tekin'den eğitim öğretim yılı açılış mesajında velilere çağrı
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
ÖTV'siz telefonda üst limit 10 bin TL
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Önlemler etkisini gösterdi! Fiyatlarda köpük kalktı gerileme başladı
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Meteoroloji'den saatli uyarı! Kuvvetli sağanak ve rüzgara dikkat
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Ayakkabı firmasında veri skandalı: 2 milyon kişinin bilgisi çalındı
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Kurs tabelasına karekod zorunluluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İslam düşmanlığıyla mücadele' mesajı
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
ÖSYM Başkanı Ersoy: Tüm Türkiye'ye e-sınavı yayacağız
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Küresel piyasalar enflasyon ve faiz kararına odaklandı
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullarda sınav tarihleri öğretim yılı başında ilan edilecek
Okullar pazartesi günü açılıyor
Okullar pazartesi günü açılıyor
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
İki belediye başkanı Fas'ta depreme yakalandı
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kahramanmaraş'taki kamyon kazasına Valilikten yeni açıklama
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Kiracılar dayanışma platformu kurucusu, kiralık evinden atıldı
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Yönetmelik yayımlandı: Lise ve Ortaokullarda merkezi sınav yapılacak
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Togg, elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu
Ana sayfaHaberler

Adıyaman'da badem hasadı başladı

Adıyaman'da 26 bin ton rekolte beklenen bademin hasadına başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 20:27, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 20:28
Yazdır
Adıyaman'da badem hasadı başladı

Badem üreticiliğinde ilk sırada yer alan kentte bu yıl zirai don olması dolayısıyla 26 bin ton rekolte bekleniyor.

Kahta ilçesine bağlı Hacı Yusuf köyü yakınlarında kurulan 115 dönümlük badem bahçesinde ilk hasat yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, hasadın bereketli olması temennilerinde bulundu.

Kentin badem üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldığını ifade eden Varol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Badem üretiminde Adıyaman'ımız ülkemizde birinci sırada. Bu belirli bir periyotta elde edilmiş bir başarı aslında. Bu başarıda en büyük pay tabii ki çiftçilerimizin, yetiştiricilerimizindir. Devletimizin verdiği birtakım destekler var. Bugün 110 bin dönüme ulaşan ekili alanlara bahçelere dönüştürebilmek için büyük bir gayret, emek gerekiyor. Dolayısıyla Adıyaman'da bu anlamda devletimizin verdiği destekleri vatandaşlarımızın sahiplenerek sonuca ulaştığı güzel örneklerden bir tanesindeyiz."

Bademin katma değerinin yüksek olduğunu belirten Varol, "Aynı zamanda çok çeşitli şekillerde değerlendirilebiliyor. Tabii üretimde bunun doğrudan bahçede, üretiminde bu sayıya ulaştıktan sonra bunun katma değerini attıracak, çeşitli ürünlere ulaştıracak mekanizmaları kurmak, tarıma dayalı bir sanayiye ulaştırmak için de çok önemli adımlar atılmış ve atılmaya da devam ediyor. Bizler bu süreçlerin tamamını devlet olarak desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas ise, Adıyaman'ın badem üretiminde her gün daha da geliştiğini söyledi.

Bu yıl zirai don dolayısıyla verimin düştüğünü belirten Kıyas, "Geçen yıl üretim miktarımız 43 bin ton iken, bu yıl nisan ve mayıs aylarında yaşanan don ve dolu olayları dolayısıyla verimlerimizde düşüş oldu. Bu yıl 26 bin ton bir rekolte beklemekteyiz." dedi.

Bu Habere Tepkiniz