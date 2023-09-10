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Arda Güler sahalara dönüyor

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler'in ligde Las Palmas'la oynanacak maçta forma giyebileceği belirtildi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 20:39, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 20:40
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Arda Güler sahalara dönüyor

Fenerbahçe'den rekor bedelle İspanya'nın Real Madrid takımına transfer olan milli yıldız Arda Güler'in sahalara dönüş tarihi belli oldu.

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nın haberine göre, Arda Güler'in 27 Eylül'deki Las Palmas maçında sahada olacağı belirtildi.

Sezon öncesi hazırlıkları için ABD'de bulunan Real Madrid'de Arda Güler kampta sakatlanmıştı.

Yapılan kontrollerin ardından ameliyat olan genç yıldızın, en az 2 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtilmişti.

REKOR BONSERVİSLE AYRILDI

Barcelona ve Real Madrid'in transferi için yarıştığı milli yıldız, seçimini Madrid'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 30 milyon euro kazandırdı.

HERKESİN BEĞENİSİNİ KAZANDI

İspanyol devinde sezon öncesi kamp çalışmalarının en çalışkan isimlerinden olan Arda Güler, kısa sürede İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin takdirini kazandı.

İdmanlarda tekniği ile öne çıkan Arda, İspanyol medyasının gündeminden düşmezken çok talihsiz bir sakatlık yaşadı.

DİZİNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Real Madrid'in ABD'deki kampında yapılan sezon öncesi hazırlıklarında sakatlık yaşayan Arda, dizinden operasyon geçirmişti.

Menisküs sakatlığı sonrası iki ay sahalardan uzak kalan Arda Güler'in, La Liga'da 27 Eylül akşamı Real Madrid'in Las Palmas ile oynayacağı maç ile sahalara döneceği belirtildi.

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