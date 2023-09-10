1 milyonluk soru ve cevabı
Geçtiğimiz hafta hikayesi ve başarısıyla bizi büyüleyen yarışmacı Rabia Göğercin, bugün milyonluk soru için yeniden Kim Milyoner Olmak İster koltuğuna oturdu. Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programında bu akşam 1 milyonluk soru açıldı. Günümüze kadar 6. kez ekrana gelen 1 milyonluk soruyu Rabia Birsen Güvercin açtırdı. İşte 1 milyonluk soru...
Haber Giriş : 10 Eylül 2023 21:55, Son Güncelleme : 10 Eylül 2023 22:03
Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru bu akşam açıldı. Soru şu şekilde: İçinde v, ş, g, h harfi olan şehirler sorgulanıyor. 81 il tam liste plakası sırasıyla! Ş,V,G,H harflerinden hangisi Türkiye'deki 81 ilin adında daha az bulunur? sorusu gündeme geldi
."Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" İşte 1 milyonluk sorunun yanıtı...
Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?
A) Ş
B)V
C) G
D) H
Cevap: B ŞIKKI