1 milyonluk soru ve cevabı

Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru bu akşam açıldı. Soru şu şekilde: İçinde v, ş, g, h harfi olan şehirler sorgulanıyor. 81 il tam liste plakası sırasıyla! Ş,V,G,H harflerinden hangisi Türkiye'deki 81 ilin adında daha az bulunur? sorusu gündeme geldi

."Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?" İşte 1 milyonluk sorunun yanıtı...

Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?

A) Ş

B)V

C) G

D) H

Cevap: B ŞIKKI