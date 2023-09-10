Aydın'da 72 düzensiz göçmen yakalandı

Dün sabah saatlerinde de lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan bir grup düzensiz göçmenin Didim açıklarında bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi. Lastik bottaki 20 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 02.10 sıralarında insansız hava aracıyla, Aydın açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Bölgeye, Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

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