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11 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

11 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 00:01, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 00:04
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11 Eylül 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Adalet Akademisinin Eğitim Dönemi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ATO'da düzenlenecek "Aktarlık ve Çiçekçiliğin Meslek Olarak Kabulü Bilgilendirme Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/10.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay Valiliğini ziyaret edecek, Antakya TOKİ Ömer Faruk Adaş İlkokulu'nda 2023- 2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Osmaniye Valiliğini ziyaretinin ardından, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına iştirak edecek, Osmaniye Belediye Başkanlığına, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığına ve MHP Osmaniye İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Hatay/09.30/10.00/Osmaniye/15.30/16.00/17.00/17.30/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile sanayi üretim endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu ile bir araya gelecek, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Astana)

GÜNCEL

1- 2023-2024 eğitim öğretim yılı başlıyor

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen yaz tatili sonrası ders başı yapacak.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve bir milli futbolcu, Japonya ile 12 Eylül Salı günü Belçika'nın Genk kentinde yapacakları özel maç öncesi Cegeka Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Ay-yıldızlı ekip son antrenmanını da burada gerçekleştirecek.

- Japonya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Hajime Moriyasu, Türkiye maçı öncesi Cegeka Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Japonya, son antrenmanını da statta yapacak.

(Genk/17.00/18.00/15.00/16.30)

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