Okullar yeniliklerle açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 74 bin ilk ve ortaöğretim kurumunda ilk ders zili heyecanı yaşandı. 20 milyon 481 bin öğrenci ve 1 milyon 178 bin öğretmenin ders başı yapacağı yeni eğitim öğretim yılında bir dizi uygulama da hayata geçti. Mevzuat değişikliğiyle liselerde devamsızlık koşulları da yeniden düzenlendi.

SINIF TEKRARI GERİ GELDİ

Lise öğrencilerinin 50 ortalamayla sınıf geçebilmesine yönelik uygulama sona erdi. Bu kapsamda yıl sonu başarı puanı 50 olmak kaydıyla en fazla 1 dersten başarısız olanlar doğrudan bir üst sınıfa geçebilirken, 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler ise sınıf tekrarı yapacak. Liselerde artık devamsızlık affı da yok. Özürsüz yapılan her devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak. Bu yıl itibariyle açık liselere yalnızca istisnai durumdaki öğrenciler kayıt olabilecek.

SINAVLAR YAZILI OLACAK

Ülke il ve ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar, yapılan duyurunun ardından yapılacak. Liselerdeki sınavlar, artık sadece yazılı yoklama şeklinde olacak. Okullarda öğretmenler tarafından yapılacak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanılacak.

DEPREM BÖLGESİNE 21 BİN ÖĞRETMEN

Bu yıl eğitim ailesine katılan 45 bin yeni öğretmenden 21 bin 560'ı Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede görev yapacak. Bölgede 48 bin derslik, eğitime hazır hale getirilirken, 11 bin 76 konteyner de öğretmenler için tahsis edildi.

Okul ziyaretleri kayıt altında

Yeni eğitim döneminde okullara gelen veli ve ziyaretçilerin kayıtları tutulacak. Ziyaretler belirlenen sürelerle sınırlı tutulacak. Okul giriş çıkış saatlerinde okul çevresi trafiği, kolluk kuvvetleriyle kontrol altına alınacak.

Ara tatil 22 Ocak'ta

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da bitecek. 5 Şubat 2024'te başlayacak ikinci eğitim dönemi, 14 Haziran 2024 günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili tarihi ise 8- 12 Nisan.

Merve Safa Akıntürk