İşçinin primini düşük gösteren işveren tazminat ödeyecek
Yargıtay'ın içtihat niteliğindeki kararına göre, sigorta primlerinin düşük gösterilmesi, işçi tarafından haklı fesih gerekçesi sayıldı. Çalışanın prim ödemelerini düşük gösteren işveren tazminat ödemeye mahküm edildi.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 08:29, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 08:31
Yargıtay, tüm çalışanları yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay'ın gündemine yansıyan dava konusu olaya göre, bir ulaştırma şirketinde görevli olan şoför, sigorta primine esas kazancının düşük gösterilmesine itiraz ederek, bu durumun düzeltilmesini istedi.
Bu talebi sonrasında dikkatsiz çalıştığı gerekçesiyle işten çıkarılan çalışan, konuyu yargıya taşıyarak tazminat davası açtı. Davalı şirket ise çalışanın bahane ürettiğini, habersiz işe gelmediği için aksamalara neden olduğunu, şirketi sürekli zarara uğrattığını, buna karşın kendisine toleranslı davranıldığını savunarak, tazminat talebinin reddini istedi.
YEŞİM ERASLAN