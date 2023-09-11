İşçinin primini düşük gösteren işveren tazminat ödeyecek

Yargıtay, tüm çalışanları yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Yargıtay'ın gündemine yansıyan dava konusu olaya göre, bir ulaştırma şirketinde görevli olan şoför, sigorta primine esas kazancının düşük gösterilmesine itiraz ederek, bu durumun düzeltilmesini istedi.

Bu talebi sonrasında dikkatsiz çalıştığı gerekçesiyle işten çıkarılan çalışan, konuyu yargıya taşıyarak tazminat davası açtı. Davalı şirket ise çalışanın bahane ürettiğini, habersiz işe gelmediği için aksamalara neden olduğunu, şirketi sürekli zarara uğrattığını, buna karşın kendisine toleranslı davranıldığını savunarak, tazminat talebinin reddini istedi.

YEŞİM ERASLAN