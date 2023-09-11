Fen lisesi öğrencisi kazada hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Arhavi Fen Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Levent'in cenazesi ise Ardanuç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralılardan Tekin, burada yapılan müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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