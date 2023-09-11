Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!

Melik Yiğitel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde dünyadaki küresel adaletsizliğe itiraz ettiklerini vurguladı. AB üyelik sürecine değinen Erdoğan, "Bizi 50 yıldır hep oyaladılar, hala da oyalıyorlar. Biz yolumuza devam ederiz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını cevapladı. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Rusya-Ukrayna savaşı, tahıl koridoru, ABD'den alınacak, F-16'lar, İsveç'in NATO üyeliği, Karabağ'da artan gerilime ilişkin önemli mesajlar verdi. Depremle sarsılan Fas'a destek mesajı veren Erdoğan, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Erdoğan, ülkesi ve milleti adına tüm Fas halkına 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduğunu belirterek, "Daha 6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız" ifadelerini kullandı.



AVRUPA'DA BEŞİNCİYİZ

Bu seneki zirvenin temasının "Tek Dünya, Tek Aile ve Tek Gelecek" olduğunu hatırlatan Erdoğan, Türkiye olarak dünyanın ve insanlığın ortak geleceğini ilgilendiren bu hayati meselede elini taşın altına koyduklarını vurguladı. Erdoğan, "Hem yenilenebilir enerji hem de nükleer ve hidrojen yatırımlarında önemli adımlar atıyoruz. Yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5'incisi dünya 12'ncisiyiz. Attığımız adımlar, yıllık 90 milyon ton karbon eş değeri sera gazı emisyonunu engelledi. Çölleşme ve erozyonla mücadelede dünyanın lider ülkelerinden biriyiz. Geniş bir alanda hayata geçirdiğimiz projelerle daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir Türkiye ve dünya için çalışıyoruz" mesajını verdi.

YOLA DEVAM EDERİZ

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaptığı görüşmeye ilişkin gelen soruya cevap veren Erdoğan, Türkiye'nin AB üyelik sürecini ele aldıklarını aktardı. Erdoğan, "Görüştük ama Sayın Michel'in tek başına karar verme yetkisi yok. O da tabii bütün AB üyesi ülkelerle görüşerek bir karar vermenin gayreti içerisinde. Bizi 50 yıldır AB üyesi ülkeler hep oyalamıştır, bugün de oyalıyorlar, hala oyalamaya devam ediyorlar. Oyalasalar da oyalamasalar da Türkiye Türkiye'dir, biz yolumuza devam ederiz" açıklamalarında bulundu.

G20'DE YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Erdoğan, Yeni Delhi'de Almanya, Japonya, Güney Kore, Brezilya, BAE, Suudi Arabistan ve Mısır liderleri ile ikili görüşmeler yaptı, Joe Biden ile de F-16'lar konusunu görüştü.

Başkan Erdoğan, Hindistan'da düzenlenen G20 Zirvesi'nde yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Başkan Erdoğan, Hindistan'da yapılan G20 Zirvesi'nin ilk gününde Japonya Başbakanı Kişida Fumio, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile görüştü.



Erdoğan, zirvenin ikinci gününde ise zirvenin üçüncü oturumunun ardından kapanış oturumu ile dönem başkanlığı devir teslim dönemi törenine katıldı. Erdoğan, dün sırayla Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya gelerek temaslarını tamamladı.



İŞBİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Erdoğan-Selman görüşmesinde Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alındı. Sisi ile yapılan zirvede ise Türkiye-Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni işbirlikleriyle bölgesel ve küresel meseleler masaya yatırıldı. Erdoğan, görüşmede, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi. Michel ile yapılan görüşmede ise Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği için atılacak adımlar ele alındı.



GANDHİ'NİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

G20'nin son gününde liderler, Hindistan bağımsızlık hareketinin öncü lideri Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti. Anıtın girişinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanan Erdoğan, anıta çelenk bıraktı. Liderlerin çıplak ayak veya terlik kullandığı görüldü. Erdoğan ise anıt mezar ziyareti sırasında terlikle yürüdü.

3 MAYMUNU OYNAMAYIN

Batı'da artan İslam ve Kur'an düşmanlığına dikkat çeken Erdoğan, artık tahammül sınırlarını aştığını, bazı yerlerde de nefret furyasına dönüştüğüne vurgu yaptı. Erdoğan, "Demokrasi ve insan hakları savunuculuğu yapan ülkelerin çoğu bu barbarlık karşısında maalesef üç maymunu oynamaktır. Polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakılması fikir özgürlüğü değil, çok açık bir provokasyondur, nefret suçudur. Hiç kimse bizden buna sessiz ve tepkisiz kalmamızı bekleyemez. Ülkemizin gayretleriyle, kutsal kitaplara saldırı G20 bildirisinde de kınanmıştır" dedi.

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) hedefini değerlendiren Erdoğan, "Hindistan gibi bir ülkenin orada bulunmasından iftihar ederiz ama biliyorsunuz dünya 5'ten büyüktür. 'Dünya 5'ten büyüktür' derken burada sadece ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa, 5 ülke olsun istemiyoruz. Şu anda gerek daimi üyeler gerekse geçici üyeler, madem ki bunlar 5+15, biz diyoruz ki tamamı burada daimi üye olsun, dönüşümlü olsun. 5 tane üyenin iki dudağının arasına dünyayı sıkıştırmayalım" çağrısında bulundu.



ERMENİSTAN'A KARABAĞ UYARISI

Başkan Erdoğan dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde son günlerde yaşanan olaylar ele alındı. Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüşeceğini belirterek, "Bölgeyi sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. Fakat burada özellikle Hankendi'de, Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar, doğru adımlar değil. Bunu kabullenmek, mümkün de değil. Nitekim, Avrupa Birliği üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor. Paşinyan'a da bu konuda uyarı yapmalarını ve kesinlikle böyle bir seçimi kabullenmenin mümkün olmadığını onlara da ifade edeceğiz" diye konuştu.

F-16'YA İSVEÇ ŞARTI OLMAZ

ABD Başkanı Joe Biden ile F-16'yla ilgili ayaküstü görüştüklerini belirten Erdoğan, İsveç'i şart koşan yaklaşımı kabul etmeyeceklerini vurguladı. Erdoğan, "F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar, 'İsveç de İsveç' diyorlar. Şimdi bu şekilde yaklaşım bizi ciddi manada üzmektedir. Böyle dendiği zaman benim vereceğim bir cevap var. Siz her şeyi kongre kongre diyorsunuz. Benim de kongrem var, TBMM. Meclisten bu tür bir karar geçmediği sürece benim 'evet' demem mümkün değil. Tek başıma karar verecek noktada değilim. İsveç'in üzerine düşen görevleri yerine getirmesi lazım. O da üstüne düşen görevleri yerine getirmediği sürece tabii ki ben meclisimin vereceği kararı beklemek durumundayım" ifadelerini kullandı.



BARIŞ DUVARINA İMZA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında, Rajghat Anıt Mezarı'nda "Barış Duvarı"nı imzaladı.

DENİZLER MÜLTECİ MEZARLIĞI OLDU

"İnancımız, kültürümüz ve kökenimiz ne olursa olsun hepimiz 8 milyarlık büyük insanlık ailesinin birer ferdiyiz" diyen Erdoğan, dünyadaki adaletsizliğe itiraz ettiklerini vurguladı: "Bir parça ekmek ve su bulamadıkları için çocukların öldüğü, her yıl on binlerce umut yolcusunun çöllerde hayatını kaybettiği, denizlerimizin hızla devasa bir mülteci mezarlığına dönüştüğü, savaşlar ve çatışmalar dolayısıyla milyonların evlerini terk ettiği, onca retoriğe rağmen insan hayatının giderek değersizleştiği, ezcümle hemen yanı başımızda yürek parçalayıcı trajedilerin yaşandığı bir dünyada, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Bir tarafta 735 milyon kişi açlıkla mücadele ederken, diğer tarafta lüks, şatafat ve israf alıp başını gitmişse burada çok ciddi bir sorun var demektir. Sorunlarımızın sebebi kaynak kıtlığı değildir, merhamet eksikliğidir. Türkiye olarak bu adaletsizliklere itiraz ediyoruz. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesiyiz."

600 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Türkiye'ye sığınan 4 milyonu aşkın mazlum ve mağdura sahip çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, şimdiye kadar 600 bine yakın Suriyelinin güvenli, gönüllü, insan onuruna yakışan bir şekilde vatanına geri döndüğünü, projelerinin hayata geçmesiyle de bu sayının daha da artacağını dile getirdi. Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyini terör örgütlerinden temizleyerek, bu bölgede kardeş ülkelerin desteğiyle kalıcı konutlar inşa ederek, insanları göçe zorlayan asıl nedenleri kaynağında ortadan kaldırıyoruz" diye konuştu.

TAHIL KORİDORU İÇİN ÜMİTLİYİM

Başkan Erdoğan, 1,5 yıldır devam eden ve yüz binlerce insanın canına mal olan Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için yoğun çaba harcadıklarını söyledi. Tahıl koridorundan 30 milyon tahılın uluslararası piyasalara ulaştırıldığını vurgulayan Erdoğan, Rusya-Katar ve Türkiye olarak gıda sıkıntısı çeken Afrika ülkelerine yönelik 1 milyon ton tahılın işlenerek, ulaştırılmasına önem verdiklerini söyledi. Erdoğan, dünyaya şu uyarıyı yaptı: "Yeniden tahıl koridorunun işlevsel hale gelmesinde ümitsiz değilim, yine bu süreç başlayabilir. Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür. Karadeniz'de sükuneti bozacak, bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz. Küresel gıda güvenliğine katkı için yakın zamanda Gıda Güvenliği Çalışma Grubu'nu toplayacağız. Guterres'ten ikinci bir mektubun gönderilmesi noktasında bir talebimiz olacak."