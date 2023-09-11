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Ağrı'da damat ailesini kurşuna dizdi. Ölü ve yaralılar var

Ağrı'nın Patnos ilçesinde katliam gibi olay yaşandı. Deliye dönen damat ailesini kurşuna dizdi

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 11:34, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 11:35
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Ağrı'da damat ailesini kurşuna dizdi. Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi olayın gece 01.00 sıralarında merkeze bağlı Camii Mahallesinde bir evde meydana geldiği öğrenildi.

Korucu olduğu öğrenilen M.T, kayınpederi ile yaşayan ailevi sorunları olduğu eşinin bulunduğu eve gitti.

Eşi ve ailesi ile tartışan şahıs deliye dönerek kurşuna dizdi. Yanındaki silahla eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin eşini vurdu.

1 ÖLÜ 3 YARALI

M.T'nin kayınbiraderi olan F.T. başına gelen kurşunlar yüzünden olay yerinde öldü. B.T, N.T, ve H.T ise yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Patnos Devlet Hastanesine sevk etti. Durumu ağır olan yaralı B.T. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Kayıplara karışan M.T.'yi arama çalışmaları devam ediyor.

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