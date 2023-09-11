Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 4'ü FETÖ mensubu 12 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den de Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 11:38, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 11:48
MSB'den yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü vurgulandı.
Açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, şahıslardan 5'inin PKK/KCK/PYD-YPG, 4'ünün FETÖ, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.