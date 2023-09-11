Antalya'da kayıp emekli öğretmenin cesedi bulundu

Ekmek almaya gitmek için 5 gün önce ayrıldığı evine bir daha geri dönmeyen Hıdır Erol'un yakınları, emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

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