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2023 YKS ek yerleştirme duyurusu yayımlandı

ÖSYM internet sitesinden 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri yapılacağını duyurdu

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 15:13, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 15:45
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2023 YKS ek yerleştirme duyurusu yayımlandı

(11 Eylül 2023)

2023-YKS Ek Yerleştirme Tercihlerinin Alınması

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'te başlayacak, 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2023-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Bu Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Tercih yapacak adayların tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Tercih Kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

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