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FETÖ firarisi Zekeriya Öz hakkında 'iftira' ve 'hakaret' suçlarından iddianame hazırlandı

FETÖ firarisi eski Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz, 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle 'Basın ve yayın yoluyla iftira' ve 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlarından 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 16:18, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 16:29
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FETÖ firarisi Zekeriya Öz hakkında 'iftira' ve 'hakaret' suçlarından iddianame hazırlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün kamuoyunda "17-15 aralık kumpas soruşturmaları" olarak bilinen ve hükümeti ortadan kaldırmayı amaçlayan, bürokratik yargı darbesi girişimi sürecinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili olan Öz'ün söz konusu kumpas soruşturmalarını koordine ettiği anlatıldı.

Şüpheli Öz'ün 8 Ocak 2014'te makam odasında basın açıklaması yaptığına vurgu yapılan iddianamede, Öz'ün o tarihte Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili asılsız isnatlarda bulunması üzerine Erdoğan'ın avukatının şikayet başvurusunda bulunduğu hatırlatıldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesinin 2 Mayıs 2023'te soruşturma izni verdiği kaydedilen iddianamede, Öz'ün makamında yaptığı konuşmasına da yer verildi.

İddianamede, şüpheli Zekeriya Öz'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tehdit" ve "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlarını işlediği yönünde asılsız iddialarda bulunarak iftira ve hakaret suçunu işlediği anlatıldı.

Şüpheli Zekeriya Öz hakkında, "Basın ve yayın yoluyla iftira" ve "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından 2 yıl 2 aydan 6 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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