73 yaşındaki sürücü 30.denemesinde ehliyetine kavuştu

Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Antalya'dan 80 daire alan yabancı, daireleri otel gibi işletmiş
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Erdoğan'dan Sisi ile görüşme açıklaması
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Nagihan öğretmen, okulların açıldığı gün kansere yenik düştü
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Bakan Şimşek'ten kredi ve kredi kartı açıklaması
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Çok net bir yol haritamız var
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın askeri eğitim sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Konut fiyatlarını düşürecek hamle!
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Halı sahada 2 savcıyla tartışan uzman çavuş, adli kontrolle serbest
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Bakan'dan hakim savcılara 'yüksek lisans, yabancı dil' tavsiyesi
Emeklilerin maaş iyileştirmesi ile ilgili çalışma devam ediyor
Emeklilerin maaş iyileştirmesi ile ilgili çalışma devam ediyor
Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu düşürmek
Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu düşürmek
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 kişiye gözaltı
Konya'da FETÖ'nün mahrem yapısından 15 kişiye gözaltı
Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!
Erdoğan'dan ABD'ye 'İsveç' yanıtı: Benim de üstümde TBMM var!
Bakanlık 100 günde otomobildeki fahiş fiyatlarla mücadele etti
Bakanlık 100 günde otomobildeki fahiş fiyatlarla mücadele etti
Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!
Bu ilaçlar reçetesiz verilmesin!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
20 milyon öğrenciye dersbaşı
Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı
Bakan Tekin'den yeni eğitim yılı mesajı
BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi
BİLSEM'lerde yüzde 30 krizi
Okullar yeniliklerle açılıyor
Okullar yeniliklerle açılıyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
Tüketicinin yüksek faize rağmen kredi talebi sürüyor
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
8 üniversiteye 308 sözleşmeli personel alınacak
1 milyonluk soru ve cevabı
1 milyonluk soru ve cevabı
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
3 ay önce şifa aramaya gittiği ormanda cansız bedeni bulundu
Okullar yarın açılıyor
Okullar yarın açılıyor
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Turunçgil böceğinin çürüttüğü ağaç devrildi
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kılıçdaroğlu Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Kayıp öğretim görevlisi bulundu; 'Sorunlarım vardı, yalnız kalmak istedim'
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Yangının dumanı nedeniyle 12 araç birbirine girdi: 2 ölü, 35 yaralı
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

73 yaşındaki sürücü 30.denemesinde ehliyetine kavuştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 73 yaşındaki Sebahattin Bozbulut, ilerleyen yaşına rağmen sürücü kursuna başvurup sınavları geçerek ehliyet sahibi oldu. Gösterdiği azimle gençlere taş çıkartan Bozbulut, ehliyetini 30. denemesinde almayı başardı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Eylül 2023 17:51, Son Güncelleme : 11 Eylül 2023 17:52
Yazdır
73 yaşındaki sürücü 30.denemesinde ehliyetine kavuştu

2018 yılında ilk arabasını alan 73 yaşındaki Sebahattin Bozbulut, daha önce kırsal Yeniceköy mahallesinde ehliyetsiz olarak traktör kullanarak tarlasına gidip geliyordu. Aracını ilk aldığı dönemde ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı ceza alan adam, bir sürücü kursuna başvurmaya karar verdi. 2018 yılında ehliyet almak için İnegöl'deki bir sürücü kursuna başvuran Bozbulut, burada 4 kurs dosyasından 16 kez sınava girip başarısız oldu.

2023 yılı Ocak ayında İnegöl'de faaliyet gösteren diğer bir Sürücü Kursuna başvuran Sebahattin Bozbulut, burada da 3 dosyadan 12 kez girdiği yazılı sınavda başarısız oldu. Vazgeçmeyen Sebahattin amca, 8. dosyasının ikinci hakkında sınavı geçerek ehliyet almayı hak kazandı. Ehliyetini alan Bozbulut, sürücü Kursuna giderek ehliyeti almasında kendisine yardımcı olan kurs öğretmenlerine ve kurs sahibi Tahir Bulut'a teşekkür etti.

Bozbulut, ehliyetine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek gençlere şu tavsiyelerde bulundu; "Ben elimden geleni yaptım. Hocalarımın dediklerini uyguladım. Ehliyetimi aldım. Gençlere tavsiyem, asla başarmaktan vazgeçmemeliler."

2018'den bu yana ilk sürücü kursun 4 tane, ikinci sürücü kursunda ise 3 tane dosyayı yakarak sürücü kurslarında başarısız oldum. Ancak bu kursa başladıktan sonra nihayet ehliyetimi aldım. Üç sene önce ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı bir defa 2 bin TL'lik bir trafik cezası aldım. Pes etmedim, ehliyetimi alana kadar devam ettim" dedi.

Sürücü Kursu sahibi Tahir Bulut ise, "Yanımızda bulunan Sebahattin amcamız 73 yaşında ve daha önce bir sürücü kursunda şansını denemiş. Ancak ehliyet almaya muvaffak olamamış. Bize geldi, 'benimle özel olarak ilgilenirseniz ben sizin kursunuza yazılarak ehliyet almak istiyorum' dedi. Bu yaşta bir abimize yardımcı olmak bizim için de çok önemliydi. Ona özel bir eğitim programı hazırladık ve kendisi de o eğitimde çok başarılı oldu. Sonucunda da ehliyet almaya hak kazandı ve araç kullanmaya başladı. Ben bu olayın bütün gençlere örnek olmasını istiyorum. Sebahattin amcamız bu yaşında bunu başardığına göre bütün kardeşlerimizin de yapacağının ispatı budur. Sebahattin amcamıza da hayırlı olsun diliyorum. Kazasız belasız en güzel günlerde kullanmasını diler, hayat boyu sağlıklı bir şekilde devam etmesini temenni ederim" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz