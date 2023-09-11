Azerbaycan bayrağına hassasiyet gösteren polise başarı belgesi

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye ile Ermenistan arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı öncesinde gösterdiği örnek davranıştan dolayı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ramazan Şahin'i makamında ağırladı.

Aslan, maç öncesi giriş noktasında bir vatandaştan aldığı Azerbaycan bayrağını öpüp başının üzerine koyan Şahin'e başarı belgesi takdim ederek, duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.