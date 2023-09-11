Bakan Tunç: Ara buluculukta toplamda 8 bin 664 başvuru yapıldı

Tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 10 başvuru, olmak üzere yeni alanlarda toplamda 8664 başvuru yapılmıştır."

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