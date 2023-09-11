Otomobilin güvenlik kulübesine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazada kulübede bulunan güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Süleyman Özkalalı, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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