Okul yolu çileye döndü

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Hasanağa İlkokul ve Ortaokulu, 6 Mart 2023 tarihinde depreme dayanıklı olmadığı tespit edilerek kapatıldı. Okulun 170 öğrencisi ise Kızılcıklı Mahallesi'ndeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul ve Ortaokulu'nda eğitime devam etmek zorunda kaldı. Birçok kez veli ve öğrenciler, okul binasının acilen depreme dayanıklı hale dönüştürülmesi ve süreç tamamlanana kadar çocukların ulaşımı için servis tahsis edilmesini talep etse de yetkililerden ses çıkmadı. 7 Eylül tarihinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeden de servis talebi hakkında olumlu bir sonuç alamayan veliler, okulların açıldığı 11 Eylül Pazartesi sabahı saat 08.00'da Hasanağa İlkokul ve Ortaokulu'nda buluşarak, çocuklarıyla birlikte Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokul ve Ortaokulu'na yürüdü.

Ellerinde "Okulumuzu istiyoruz" ve "Eğitim hakkımız engellenemez" yazılı pankartlar taşıyan çocuklarla birlikte 1 saatlik yolu yürüyen Nilüfer Kent Konseyi Genel Sekreteri Emre Karagöz, Hasanağalı çocuklar için okul yolunun çile yoluna döndüğünü söyledi. Karagöz, "Okullarına ulaşmak için 1 saattir köpeklerin arasında toprak yolda yürüyorlar. Çocukların eğitim hakları engellenemez. Çocuklar okumak ve okullarına kavuşmak istiyor. Bugün Hasanağalılar, anneler, babalar çocuklarla bu yolu yürüdük. Velilerin sesine kulak verin. Hasanağa'nın okulunu bir an önce yapın" diyerek Milli Eğitim Bakanlığına seslendi.