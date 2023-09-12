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AFAD: Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık

"Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık. İlk kargo uçağımız birazdan hareket edecek, şu anda havalimanında. İlk uçakta yaklaşık 168 arama kurtarma ekibimizle beraber 2 orta tonajlı arama kurtarma aracı ve 2 kurtarma botumuzla beraber hazır durumda"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 07:10, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 07:30
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AFAD: Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, 3 kargo uçağının sel felaketinin yaşandığı Libya'ya arama kurtarma ekibi ve malzeme götüreceğini bildirdi.

Memiş, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Libya'da meydana gelen kasırganın ardından sel ve su baskını yaşandığını söyledi.

Libya hükümetinin uluslararası insani yardım çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatları doğrultusunda operasyonlara başladıklarını belirten Memiş, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede Libya'ya 3 kargo uçağını 4'er saat arayla planladık. İlk kargo uçağımız birazdan hareket edecek, şu anda havalimanında. İlk uçakta yaklaşık 168 arama kurtarma ekibimizle beraber 2 orta tonajlı arama kurtarma aracı ve 2 kurtarma botumuzla beraber hazır durumda. Bu ilk etapta yapacağımız yardımlar. İnşallah hemen devamında iki uçakla beraber yine yeteri miktarda çadır, battaniye, gıda kolisi, hijyen kolisi, jeneratör ve diğer ekipmanlarla beraber hareket edecekler. Üçüncü uçakta da yine yeteri sayede personelimiz Libya'da olacak."

Memiş, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin olası felaketler karşısında deneyimli olduğunu, AFAD olarak dünyanın herhangi bir yerindeki felaketlere karşı her zaman hazır olduklarını ifade etti.

Operasyonun, Milli Savunma Bakanlığına bağlı kargo uçaklarıyla gerçekleştirildiğini aktaran Memiş, "Sağlık Bakanlığımız, Emniyet, Jandarma, Kızılayımız ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla bu operasyonu birlikte yürüteceğiz. Ekiplerimiz birazdan yola çıkacak. Türkiye'nin, Türk devletinin, Türk milletinin yardım elini dost ve kardeş Libya halkına uzatacağız." dedi.

AFAD Başkanı Okay Memiş, ayrıca Mersin'in Anamur ilçesinde iniş yaptığı mağarada rahatsızlanan ve mağarada mahsur kalan ABD'li dağcı Mark Dickey'in önemli bir operasyonla kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını da anımsattı.

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