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Uşak'ta sağlık merkezinde spor sonrası fenalaşan kişi öldü

Uşak'ta bir sağlık merkezinde spor yaptıktan sonra fenalaşan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 07:33, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 07:31
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Uşak'ta sağlık merkezinde spor sonrası fenalaşan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Durak Mahallesi Şehit Mustafa Kemal Akın Sokak'taki bir sağlık merkezine giden Yaşar Bozdağ (36), koşu bandındaki yürüyüşü sonrası dinlenme odasına geçti.

Bozdağ, burada dinlendiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle fenalaştı.

İhbar üzerine sağlık merkezine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Bozdağ, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bozdağ'ın cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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