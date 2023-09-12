Kılıçdaroğlu'ndan şüpheli bir şekilde oğlu ölen Tümgeneral'e ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018'de İzmir'de ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'ın Ankara'daki ailesini ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 07:36, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 07:38
Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun, 2018'de İzmir'de şüpheli şekilde ölen Büyükışık'ın Çankaya'da yaşayan ailesini ziyaret ederek babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık ile görüştüğü" bildirildi.
Açıklamada, ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve TBMM Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın eşlik ettiği belirtildi.