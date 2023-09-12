Kılıçdaroğlu'ndan şüpheli bir şekilde oğlu ölen Tümgeneral'e ziyaret

Açıklamada, ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu ve TBMM Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın eşlik ettiği belirtildi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun, 2018'de İzmir'de şüpheli şekilde ölen Büyükışık'ın Çankaya'da yaşayan ailesini ziyaret ederek babası emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık ile görüştüğü" bildirildi.

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