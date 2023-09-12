Kenan Işık'tan haber var! 9 yıldır komadaydı

Kenan Işık'ın beyin kanaması sonucu komaya girmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Sağlık durumunun merak edildiği Kenan Işık hakkında arkadaşı Ozan Zeybek bir paylaşımda bulundu. Sanatçının görünüm olarak iyi olduğunu ve ailesinin çok iyi bir şekilde baktığını anlatan Ozan Zeybek, Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi verdi.

"Nasıl biliyorsanız hala öyle"

"Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle" diyen Zeybek, Işık'ın her gün sakal tıraşının yapıldığını ve besin takviyesi aldığını belirtti. Zeybek, "Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor" dedi.

2014'te komaya girmişti

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtilmişti. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi şu anda evinde devam etmektedir.