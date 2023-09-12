'Sigorta primleri yükselecek'

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, 2024 yılında da sigorta primlerinde yüksek fiyat artışlarının süreceği sinyali verdi.

Bu yılki sağlık enflasyonun şimdiden yüzde 100'ü aştığını bunun da sağlık sigortası poliçelerine yansıyacağını belirten Tuğtan, "Otomobil ve yedek parça fiyatlarındaki artışın yanı sıra kur ve asgari ücret artışı nedeniyle kasko primlerinde de artış yaşanıyor. Hali hazırda fiyatını düşük bulduğum ticari sigortalarda da yüzde 70 ile 200 arasında bir prim artışı bekliyorum" dedi. Tuğtan, aynı koşulların devamı halinde önümüzdeki dönemde de sigorta primlerinde artışın kaçınılmaz olduğunu ifade ederek gelecek dönemde 'kişi bazlı fiyatlama'nın öne çıkacağını savundu.

Anadolu Sigorta'nın "Ormanın Gözleri" adını verdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Mehmet Tuğtan, burada yaptığı açıklamada beklenen Marmara depreminin Maraş ve Hatay depremlerinin beş katı hasar oluşturabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. Bu yıl yaşanan doğal afetlerin sektöre etkisine de değinen Tuğtan, Anadolu Sigorta olarak 6 Şubat depremleri dolayısıyla 13,3 milyar lira tutarında 11,5 bin adet hasar ihbarı aldıklarını, toplam 5,8 milyar liralık tazminat ödendiğini, ayrılan muallak hasar tutarının ise 7,5 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Yönetici kadroları Ankara'ya taşınıyor

Deprem ile mücadeleyi 'Türkiye'nin milli meselesi' olarak gördüklerini de ifade eden Tuğtan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Olası İstanbul depremine karşı hazırlıklı olmak amacıyla çalışmalara başladık. Türkiye'nin yüzde 44'ü birinci derece deprem bölgesinde yaşıyor. Yüzde 26'sı ise ikinci derece deprem bölgesinde. Olası bir İstanbul depremi ise İstanbul'un yanı sıra Kocaeli ve Bursa'yı da derinden etkileyecek.

Afet Yönetimi, organizasyonel dayanıklılık, iletişim ve çalışan odaklı projeler olmak üzere dokuz ana başlık altında deprem hazırlıklarına başladık. Bu çerçevede 2024 yılında yönetici kadrolarımızı Ankara'ya göndereceğiz. Hasar, reasürans ve bilgi teknolojileri ekibimizi Ankara'ya yönlendireceğiz. Amacımız herhangi bir deprem durumunda operasyonlarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürmek. Kamu ve özel sektör dahil tüm kuruluşların buna yönelik planlarını şimdiden yapması gerektiğine inanıyorum."

Konuşmasında Anadolu Sigorta'nın finansal verileri hakkında da bilgi veren Tuğtan, şirketin yılın ilk yarısında yüzde 674 artışla 2,9 milyar lira kar elde ettiğini, prim üretiminde ise yüzde 102 oranında artışla 18.2 milyar liraya ulaştıklarını söyledi. Tuğtan, Anayasa Mahkemesi'nin bedeni tazminatlara ilişkin sigorta şirketlerinin tazminat ödemelerini artıran düzenlemesi ile oluşan bir milyar liralık yükün ise Anadolu Sigorta'nın ilk çeyrek bilançosuna yansıtıldığının altını çizdi.

Ormanın Gözleri 245 bin hektarlık alanı koruyacak

Geçen yıl "Ormanın Gözleri" projesiyle Adana'da akıllı yangın gözetleme kulesinin kurulumunu gerçekleştiren Anadolu Sigorta, bu yıl dört yangın gözetleme kulesini daha hizmete açacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 245 bin hektar alan gözetlenerek orman yangınlarıyla mücadeleye destek olunacak.

'Ormanın Gözleri' projesi yangına erken müdahalede hayati önemi bulunan gözetleme kulelerinin yenilenmesini ve yeni insansız yangın gözetleme kuleleri yapımına destek oluyor. Geçen yıl aralık ayında ilk startı Adana'da veren şirket, 2023 yılında ise Muğla, Antalya, Çanakkale ve Adana'daki ikinci kule olmak üzere dört adet gözetleme kulesini daha hizmete sunacak. Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, geçen sene devreye aldıkları Adana kulesinin bu yaz 11 tehlike arz eden orman yangınının erken tespit ve takibini sağladığını söyledi.

Esin ÇETİNEL