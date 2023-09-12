Akaryakıta çifte zam geliyor

Petrol fiyatlarındaki ani yükseliş sonrası benzin ve motorine bu gece yarısı çok büyük zam geliyor. Petrol fiyatlarındaki yükselişin sürmesi durumunda benzinin yıl sonuna kadar 50 lirayı aşacağı belirtiliyor.

Sabahki zam haberi katlandı

Araç sahipleri güne motorine 2 lira 3 kuruş zam geleceği haberiyle başlamıştı. Ancak hesaplar değişti. Hem motorine gelecek zam arttı hem de benzine zam geleceği duyuruldu. Bu gece yarısından itibaren motorine 2 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 50 kuruş zam geliyor.

Motorinin litresi 40 lirayı aştı

Motorine gelecek 2 lira 10 kuruşluk zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 lirayı aşacak. Gece yarısından itibaren motorin İstanbul'da 40 lira 10 kuruşa, Ankara'da 40 lira 64 kuruşa, İzmir'de ise 40 lira 81 kuruşa yükselecek. Doğu ve Güneydoğu illerinde ise 41 lirayı aşacak.

Benzine de 1 lira 50 kuruş zam

Motorinle birlikte benzine de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş zam gelecek. Zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 38 lira 25 kuruşa, Ankara'da benzinin litresi 38 lira 68 kuruşa, İzmir'de ise 38 lira 74 kuruşa yükselecek.

12 Eylül 2023 Çarşamba güncel fiyatlar...

İstanbul Avrupa yakası:

Benzin: 36,75 TL

Motorin: 37,93 TL

LPG (Otogaz): 17,24 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin: 36,80 TL

Motorin: 37,93 TL

LPG (Otogaz): 17,69 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara benzin fiyatı: 37,18 TL

Ankara motorin fiyatı: 38,36 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 17,60 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir benzin fiyatı: 37,24 TL

İzmir motorin fiyatı: 38,52 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 17,31 TL