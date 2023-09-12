Aydın'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sedef Aydın'ın (32) kullandığı 35 ANT 985 plakalı otomobil, Dallıca Mahallesi mevkisinde önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı.

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