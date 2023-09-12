Bakan Bolat: İhracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz

Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini bildiren Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde temellendirilen ekonomi politikası çerçevesinde ihracatın ve ihracatçıların her zaman yanında olduğuna işaret etti.

Bolat, bu kapsamda, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisinin günlük kullandırım limitlerinin 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltilmesi hususunda gösterdikleri destek için Ticaret Bakanlığı olarak çok teşekkür ettiklerini aktardı.