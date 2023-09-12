Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri açıklandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 788 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 290 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 719 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 941 bin 347 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 5 bin 739 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 367 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.