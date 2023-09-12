Dolar günü 26,90 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 26,90 TL'den günü tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 17:19, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,8760
|26,8770
|26,9020
|26,9030
|Avro
|28,8920
|28,8930
|28,8230
|28,8240
|Sterlin
|33,5970
|33,7140
|33,5060
|33,6230
|İsviçre Frangı
|30,0780
|30,2290
|30,0980
|30,2490
|ANKARA
|ABD Doları
|26,8460
|26,9260
|26,8720
|26,9520
|Avro
|28,8520
|28,9320
|28,7830
|28,8630
|Sterlin
|33,5370
|33,7470
|33,4460
|33,6560