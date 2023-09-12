Bursa'da yolda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti

İ.D. ifadesinde, yürürken Nazım Kahraman'la karşılaştığını, ardından tartıştıklarını ve Kahraman'ı bıçakladığını itiraf etti. İ.D'nin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin İ.D. olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.D'yi sabah saatlerinde bir parkta gözaltına aldı.

Millet Mahallesi Millet Caddesi'nde tartıştığı İ.D. (38) tarafından bıçakla ağır yaralanan Nazım Kahraman (38), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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