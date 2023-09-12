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Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı

Uyarılarla beklenen İstanbul depremi için en fazla risk taşıyan 15 ilçe açıklandı. İlçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği aktarıldı

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Eylül 2023 12:29, Son Güncelleme : 12 Eylül 2023 12:48
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Beklenen İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe paylaşıldı

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde büyük felaketi yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli art arda depremler, 11 ilde yıkıma neden oldu.

Meydana gelen deprem sonrasında on binlerce vatandaşımız can verirken, şehirler adeta yok oldu.

Depremde yıkılan ve hasar alan yapılar için çalışmalar hızla devam ediyor.

Beklenen İstanbul depremi için en riskli ilçeler paylaşıldı

Ancak uzun zamandır bir büyük deprem de Megakent İstanbul için bekleniyor.

Uzmanlar İstanbul için uyarı üzerine uyarı verirken, beklenen büyük depremde en riskli ilçeler paylaşıldı.

AFAD kaynağıyla paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği aktarıldı.

İşte o ilçeler;

Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Üsküdar, Fatih

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